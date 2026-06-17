Народный фронт помог в ликвидации последствий атаки БПЛА ВСУ в Иловайске

Первоочередная задача - помочь жителям в ремонте поврежденного жилья. Фото: Народный фронт

Команда Народного фронта оказывает помощь жителям Иловайска, пострадавшим в результате атаки беспилотников ВСУ в ночь на 17 июня. Об этом сообщили «КП Донецк» в пресс службе Народного фронта.

По данным временно исполняющего полномочия главы городского округа Иловайск Александра Кузнецова, прилеты нескольких дронов были зафиксированы около 00:30. В результате ударов повреждения получили объекты инфраструктуры и жилые дома.

- Сейчас при поддержке Народного фронта ведутся работы по устранению последствий атаки, - отметил он.

На месте работает группа быстрого реагирования Молодежки Народного фронта. Добровольцы доставили необходимые стройматериалы и оперативно приступили к восстановительным мероприятиям.

- Стараемся помочь местным жителям в ремонте поврежденного жилья. Привезли пленку для закрытия поврежденных окон и оказываем помощь в восстановлении домов, - рассказал представитель Молодежки НФ в ДНР Илья Малий.

Помимо закрытия оконных проемов, волонтеры занимаются расчисткой территорий: убирают обломки и строительный мусор. Жители города благодарны за оказанную поддержку.

- Спасибо Народному фронту за помощь. Особенно важно это для пенсионеров. Мы очень благодарны, потому что в такое время поддержка особенно нужна, - поделилась местная жительница Антонина.

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