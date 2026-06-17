В ДНР льготники могут оформить ежемесячную денежную выплату через МФЦ

Прием заявлений ведется в отделениях МФЦ ДНР. Фото (архив): ТГ/Пушилин

В отделениях государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Донецкой Народной Республики» принимают заявления на установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан. Об этом сообщили в пресс службе учреждения.

Там пояснили, что право на получение такой выплаты предусмотрено для льготников. В их числе: инвалиды; участники Великой Отечественной войны и боевых действий; граждане, которые подверглись воздействию радиации; Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации; иные категории граждан, предусмотренные действующим законодательством.

Для подачи заявления необходимо подготовить базовый пакет документов: документ, удостоверяющий личность; СНИЛС; документы, подтверждающие право на получение выплаты; в случае обращения через представителя - документы, удостоверяющие полномочия представителя.

В МФЦ ДНР добавили, что по результатам рассмотрения заявления принимается одно из решений: о назначении ежемесячной денежной выплаты либо же отказе в ней.

Получить дополнительные разъяснения по порядку предоставления услуги жители Республики могут непосредственно в отделениях МФЦ ДНР или по телефону контакт-центра - 119.

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