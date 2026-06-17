В городах ДНР установят «Экраны Добра»

Вместо рекламы на экранах будут транслировать видеоролики, посвященные преодолению жизненных кризисов. Фото: сгенерировано нейросетью

В ряде городов Донецкой Народной Республики стартует социально значимый проект «Экран Добра». Как сообщили в Горловской епархии, на ключевых остановках в Горловке, Шахтерске, Енакиево, Ждановке, Дебальцево и Кировском установят 7 уличных телеэкранов.

Главная их особенность - контент: вместо рекламы на экранах будут транслировать видеоролики на тему преодоления жизненных кризисов, сохранения семьи и поиска смыслов. Цель проекта - поддержать жителей прифронтового региона и помочь им не унывать в непростых условиях.

Проект реализует некоммерческая организация «ДоброГорловка» при участии епархиального миссионерского отдела. Всего планируется создать 40 видеороликов. В съемках примут участие священнослужители Горловской епархии, в том числе правящий архиерей, а также известные спикеры из других епархий Русской Православной Церкви.

На реализацию этой инициативы государство в рамках софинансирования выделило около 3 миллионов рублей. Проект победил во II конкурсе Фонда Президентских грантов. В епархии поздравили отца Димитрия и его команду с победой и пожелали успехов в реализации проекта.

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