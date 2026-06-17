Несмотря на переменную облачность, осадков не ожидается. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке в среду ожидается по-настоящему летняя погода: комфортная температура, отсутствие осадков и умеренный ветер. Синоптики обещают благоприятные условия для прогулок, активного отдыха и любых дел на свежем воздухе. Расскажем, какой будет погода в Донецке 17 июня 2026 года.

Температура воздуха

Утро начнется с достаточно теплой температуры - около +15-16°C, но уже к полудню станет гораздо жарче. Днем столбики термометров покажут +24-25°C. Ночью также сохранится комфортный уровень тепла: прогнозируется +19-20°C.

Осадки и ветер

Несмотря на переменную облачность, осадков не ожидается. Ветер будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 2-3 метра в секунду, возможны кратковременные порывы до 8-9 метров в секунду.

Атмосферное давление

Атмосферное давление останется в пределах нормы - около 744-745 миллиметров ртутного столба. Такие показатели не должны вызывать дискомфорта у метеочувствительных людей.

Народный календарь

17 июня православная церковь вспоминает святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, жившего на рубеже III и IV веков. В народной традиции день получил название Митрофана Навозника - как отражение важнейшего сельскохозяйственного этапа: к этому времени крестьяне завершали вывоз навоза на поля и огороды.

В этот день начинали готовить инвентарь к сенокосу: чинили косы, грабли и вилы, проверяли телеги и упряжь. Хорошим делом также считалось посадить или пересадить рассаду - верили, что она приживется и даст богатый урожай.

Женщины в день Митрофана уделяли внимание дому: стирали и убирали. Считалось важным встретить приближающееся летнее солнцестояние в чистоте и порядке.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сезон кровососов: В Минздраве ДНР рассказали, как защититься от клещей и комаров

«Комсомолка» узнала, какие средства защиты от клещей и комаров допустимы для детей от 1 года, от 3 лет и для подростков (подробнее)