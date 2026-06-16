В ДНР стали чаще выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях

Забота о здоровье начинается с профилактики. Фото: Минздрав ДНР

В Донецкой Народной Республике повышается эффективность ранней диагностики онкологических заболеваний. По данным вице премьера ДНР Ларисы Толстыкиной, 67% от всех впервые зарегистрированных в 2026 году случаев злокачественных новообразований были выявлены на ранних стадиях. Это позволяет своевременно начать лечение и существенно повысить его результативность.

Толстыкина подчеркнула, что именно регулярная диспансеризация дает возможность обнаружить заболевание еще до появления выраженных симптомов.

- Забота о здоровье начинается с профилактики. Регулярное прохождение диспансеризации позволяет своевременно выявлять факторы риска, диагностировать заболевания на ранних стадиях и принимать необходимые меры для сохранения здоровья, - отметила вице премьер.

Статистика наглядно демонстрирует важность профилактических осмотров: чем раньше удается выявить патологию, тем выше вероятность успешного исхода терапии и сохранения качества жизни пациента.

Власти Республики призывают жителей ответственно относиться к собственному здоровью и не пропускать плановые обследования.

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