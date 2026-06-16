Пушилин сообщил о шести пострадавших жителях из-за атак ударных дронов ВСУ в ДНР

Всем раненым оказывают квалифицированную медицинскую помощь Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

16 июня в Донецкой Народной Республике в результате атак ударных беспилотников ВСУ пострадали шесть мирных жителей. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

Инциденты произошли на автодорогах в разных муниципальных округах Республики. В Волновахском округе на трассе Хлебодаровка - Голубицкое ранения средней степени тяжести получили двое мужчин - 1976 и 1993 годов рождения.

Еще один мужчина 1986 года рождения был ранен на автодороге Молочный - Углегорск в городском округе Енакиево. В городском округе Дебальцево на трассе Светлодарск - Мироновский ранения средней тяжести получил мужчина 1980 года рождения.

В Никитовском районе Горловки пострадала женщина 1968 года рождения, а в Пролетарском районе Донецка - женщина 1955 года рождения.

По словам Дениса Пушилина, всем раненым оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

В результате атак был также нанесен ущерб гражданской инфраструктуре. В городских округах Донецк, Мариуполь, Енакиево и Дебальцево, а также в Володарском и Волновахском муниципальных округах повреждены жилой дом и два объекта гражданской инфраструктуры. Кроме того, пострадали 5 грузовых и 5 легковых автомобилей.

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