В Горловке коммунальщики ремонтируют сети под постоянной угрозой обстрелов ВСУ

Главная задача коммунальщиков - обеспечить для города стабильную подачу воды даже в крайне непростых условиях. Фото: Минстрой ДНР

В Горловке продолжают поддерживать работу систем водоснабжения и водоотведения - несмотря на то, что каждый выезд ремонтных бригад сопряжен с серьезным риском. Как сообщили в Минстрое ДНР, специалисты Горловского филиала предприятия «Вода Донбасса» вместе с коллегами из региона-шефа Кузбасса ежедневно выезжают на самые проблемные участки города. Их главная задача - обеспечить стабильную подачу воды даже в крайне непростых условиях.

С начала месяца ремонтники выполнили значительный объем работ: заменили 300 метров водопроводных сетей, ликвидировали более 150 порывов на сетях водоснабжения и свыше 200 засоров на канализационных сетях. Кроме того, они провели очистку 23 водопроводных и 38 канализационных колодцев. Также были заменены 6 пожарных гидрантов и 6 задвижек.

В Минстрое ДНР подчеркнули важность этой работы.

- Профессионализм и самоотверженность ремонтных бригад позволяют минимизировать время отключений и оперативно восстанавливать работоспособность объектов, - отметили в ведомстве.

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