На Каранском карьере тестируют беспилотную технику для дорожной отрасли ДНР

Карьер служит полигоном для испытаний беспилотной техники - специальных роботизированных карьерных самосвалов. Фото: ТГ/Пушилин

Каранский карьер в ДНР выполняет сегодня двойную функцию: он продолжает добычу инертных материалов, необходимых для дорожного строительства, и одновременно служит полигоном для испытаний беспилотной техники - специальных карьерных самосвалов. Об этом сообщили в дорожно-строительной компании «Мостовик», которая участвует в реализации инновационного проекта.

Развитие роботизированных технологий в дорожной отрасли стало одним из ключевых направлений работы в регионе. Важным шагом на этом пути стало подписание на Первом ежегодном конгрессе «Дороги Донбасса - 2026» шестистороннего соглашения о технологическом партнерстве. Документ закрепил намерения участников по роботизации и автоматизации производственных процессов в дорожном хозяйстве, а Каранский карьер был определен в качестве практической площадки для внедрения новых решений.

В компании «Мостовик» подчеркивают, что внедрение беспилотных технологий - это не кратковременный тренд, а стратегический вектор развития. Он позволяет не только существенно повысить производительность, но и минимизировать риски на производстве.

- Специалисты последовательно интегрируют передовые инженерные решения, внося вклад в формирование современной, высокотехнологичной дорожной инфраструктуры, - говорится в сообщении.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Амвросиевском округе ДНР восстановили 13,5 км важного дорожного участка

В ДНР продолжается восстановление дорог (подробнее)