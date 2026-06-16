В ДНР стартовал набор детей в хоккейную школу

Спортивная школа № 7 по хоккею и фигурному катанию в Донецке объявила о наборе детей для занятий хоккеем. Фото: ТГ/Швец

Спортивная школа № 7 по хоккею и фигурному катанию в Донецке ведет набор детей для занятий хоккеем. Об этом сообщил министр спорта и туризма ДНР Максим Швец.

Тренировки юных хоккеистов будут проходить на базе ледовой арены «Алмаз». Здесь ребят научат технике игры, дисциплине, уважению к команде и умению добиваться целей через упорный труд.

По словам Максима Швеца, хоккей - это не просто спорт, а мощный инструмент воспитания.

- Каждый отец хочет видеть своего сына сильным. Не только физически. Сильным в решениях и поступках. Хоккей учит этому лучше любых нравоучений, - отметил он.

Чтобы записать ребенка в спортивную школу, следует обратиться по телефонам: +7 (949) 828-77-81 и +7(949) 438-73-63.

Министр призвал родителей не откладывать это решение:

- Ледовая арена «Алмаз» открывает двери для будущих хоккеистов. Здесь рождается характер, который остается с человеком на всю жизнь. Запишите ребенка сегодня.

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