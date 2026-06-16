Студентов из ДНР приглашают в экспедицию «Школа городских изменений» в Астрахань

С 5 по 13 сентября в Астрахани пройдет экспедиция «Школа городских изменений: городской набор инструментов и пилотные проекты для Астрахани». Мероприятие состоится в рамках Всероссийской программы студенческих экспедиций «Открываем Россию заново».
Министерство спорта и туризма ДНР приглашает студентов Республики принять участие в этом масштабном практико-ориентированном проекте. В течение девяти дней студенты из разных регионов России будут работать над реальными городскими задачами.
Участникам предстоит провести серию интервью, выполнить полевое картирование территории, а затем на основе собранных данных подготовить пилотные мини-проекты. Каждый проект должен включать паспорт и смету - это позволит студентам отработать навыки, востребованные в урбанистике, городском планировании и смежных областях.
В Минспорта ДНР призвали студентов использовать эту возможность. Участники смогут предложить собственные решения и увидеть, как их идеи могут быть реализованы на практике.
Регистрация открыта на платформе «Россия - страна возможностей» по следующей ссылке.
- Не упустите шанс развить свои навыки и внести вклад в развитие Астрахани! - призвали студентов ДНР.
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