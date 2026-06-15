Атаки ударных дронов ВСУ привели к гибели одного и ранению трех жителей ДНР

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате атак ударных дронов ВСУ в ДНР один человек погиб и еще трое получили ранения. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

Он уточнил, что украинский БПЛА атаковал трассу Донецк - Мариуполь в городском округе Докучаевск. Там погиб мужчина. Несколькими часами ранее на той же автодороге крайне тяжелые ранения получил мужчина 1997 года рождения. По словам Пушилина, за его жизнь сейчас борются врачи Донецка.

На трассе «Новороссия» в Новоазовском округе ранения средней степени тяжести получили двое мужчин -1989 и 1995 годов рождения. Всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Кроме того, в результате атак повреждены пять объектов гражданской инфраструктуры, а также один грузовой и два легковых автомобиля - в Новоазовском муниципальном округе и городском округе Докучаевск.

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