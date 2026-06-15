В ДНР дорабатывают закон об использовании подростками мототехники

В ДНР продолжают совершенствовать законодательную базу в сфере благоустройства и безопасности дорожного движения. Фото: Народный Совет ДНР

В ДНР продолжают совершенствовать законодательную базу в сфере благоустройства и безопасности дорожного движения. В Народном Совете Республики прошло заседание комитета по транспорту и связи, где обсуждался новый законопроект, направленный на создание дополнительных мер защиты подростков при использовании мототехники.

В обсуждении документа приняли участие представители Министерства транспорта ДНР, прокуратуры Республики и МВД. Стороны представили свои предложения и экспертные мнения по отдельным положениям разрабатываемого закона.

- Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования в сфере благоустройства территорий, повышение уровня общественной безопасности, а также создание дополнительных механизмов защиты несовершеннолетних при использовании колесного моторного инвентаря, - пояснил председатель комитета по транспорту и связи Тимур Дьяченко.

По его словам, поступившие в ходе заседания замечания и предложения помогут доработать законопроект.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Топливный кризис в ДНР: Таксисты теряют заказы, а пассажиры - время

Из-за перебоев с поставками топлива треть таксистов в ДНР перестала регулярно выходить на линию, а время ожидания машин растет (подробнее)