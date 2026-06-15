Реконструкция сетей, новые дома и инвестпроекты: Как меняется жилищное строительство в ДНР

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ДНР подвело итоги работы за первые пять месяцев 2026 года. Ведомство уделило приоритетное внимание развитию жилищной сферы и созданию комфортной городской среды - системная работа позволила достичь значимых результатов по ключевым направлениям.
Так, за этот период были введены в эксплуатацию 4 многоквартирных дома. Возводятся еще 3 МКД. Из них 2 объекта планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году, еще один - в 2027 году.
Заключены 10 соглашений по инвестиционным проектам, подписаны 2 договора аренды земли и выданы 2 разрешения на строительство.
Также утверждены 8 генеральных планов и 8 мастер планов муниципальных образований. В работе находятся еще 5 проектов генпланов.
Ведутся работы по реконструкции магистральных сетей, приняты 6 решений о комплексном развитии территорий.
Министр строительства, архитектуры и ЖКХ ДНР Владимир Дубовка отметил, что достигнутые результаты свидетельствуют о стабильной динамике отрасли. По его словам, специалисты министерства прилагают все усилия для выполнения поставленных задач и обеспечения граждан Республики качественным и современным жильем.
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