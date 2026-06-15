В ДНР запустили выдачу электронных выписок из Реестра имущества

Заявители могут получить необходимую информацию без дополнительного посещения ведомства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министерство имущественных и земельных отношений ДНР начало выдавать выписки из Реестра имущества Республики в электронном виде.

Как отметили в ведомстве, такой формат позволит заявителям получать необходимую информацию быстрее и удобнее - без дополнительного посещения министерства.

- Особенно актуально это в нынешних условиях: с учетом сложной оперативной обстановки, опасности на дорогах, угроз атак БПЛА на транспорт, а также ситуации с обеспечением топливом - возможность получить выписку в электронном виде позволит сократить количество поездок и сэкономить время заявителей, - заявили в Минимущества ДНР.

Ведомство напомнило заявителям о важных нюансах при подаче заявления на получение электронной выписки. Во-первых, необходимо обязательно указать способ получения результата - «отправлением в форме электронного документа». Во-вторых, следует указать адрес электронной почты, куда должна быть направлена выписка.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В МФЦ ДНР пояснили, как воспользоваться услугой выездного обслуживания

Прием заявок на выездное обслуживание по услугам Росреестра продлится в ДНР до 22 июня 2026 года (подробнее)