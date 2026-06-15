Врач с Ямала за два месяца принял более 1500 пациентов в Волновахе

Медики Ямала продолжают работать на подшефной территории ДНР. Фото: t.me/yamalryadom

Врач с 13-летним стажем, оториноларинголог из Губкинской городской больницы Александр Коровин успешно завершил очередную командировку в Волновахском муниципальном округе ДНР. Эта поездка, уже четвертая в его практике, продлилась два месяца, в течение которых доктор оказал помощь значительному количеству пациентов. Об этом сообщает телеграм-канал «Ямал рядом».

За этот период специалист принял более 1500 пациентов. Среди взрослых пациентов преобладали случаи заболеваний уха, включая посттравматические нарушения слуха, что часто связано с последствиями боевых действий. У детей же наиболее распространенными диагнозами были отиты и гипертрофия аденоидов, своевременное лечение которых крайне важно для предотвращения дальнейших осложнений и сохранения слуха.

Работа врача не ограничивалась приемом в поликлинике: вместе с коллегами Александр Коровин участвовал в выездной работе. Специалисты посещали отдаленные населенные пункты округа, чтобы оказать помощь тем, кому сложно самому добраться до больницы.

Медики Ямала продолжают работать на подшефной территории. Благодаря их помощи жители Волновахского округа ДНР могут получать консультации узких специалистов и качественную медицинскую помощь рядом с домом.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Госпитальные школы появятся в детских больницах ДНР

В ДНР планируют развивать госпитальные школы в детских больницах по проекту «УчимЗнаем» (подробнее)