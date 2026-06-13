Пушилин поручил обсудить с жителями ДНР Народную программу «Единой России»

Работа партии в регионе охватывает все ключевые направления: от восстановления мирной жизни до оказания поддержки фронту. Фото: max.ru/PushilinDenis

Глава ДНР Денис Пушилин дал поручение региональному отделению партии «Единая Россия» провести в июле широкое общественное обсуждение основных положений Народной программы с жителями Республики. По его словам, главная задача сейчас - вместе с гражданами определить векторы развития региона.

- Благодаря общественному обсуждению мы вместе с людьми определим приоритеты и расставим акценты на тех направлениях, которые требуют первоочередного внимания, - подчеркнул Пушилин.

Глава ДНР добавил, что для Республики Народная программа «Единой России» - это дорожная карта выполнения поручения Президента РФ Владимира Путина по восстановлению и развитию мирной инфраструктуры до 2030 года.

Работа партии в регионе охватывает все ключевые направления: от восстановления мирной жизни до оказания поддержки фронту. Важную роль играют и локальные инициативы. Только за последний месяц партийцы реализовали более 3 тысяч добрых дел, помогая жителям решать бытовые и социальные вопросы.

Особой гордостью Республики стало сообщество управдомов - в нем состоят уже более 9 тысяч человек. Это самый высокий показатель по России.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Компенсации без актов обследования в ДНР: Для каких населенных пунктов действует упрощенный порядок выплат за утраченное жилье

В ДНР подготовили список городов для упрощенной выдачи компенсаций за утраченное жилье (подробнее)