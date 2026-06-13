Пушилин назвал созидательные процессы в Донбассе мощным ответом на удары врага

Стратегия развития Приазовья нацелена на обновление экономики и привлечение инвестиций для долгосрочного роста. Фото: ТГ/Пушилин

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития воссоединенных субъектов отдельно остановился на Стратегии развития Приазовья. Документ нацелен на обновление экономики и промышленности региона за счет внедрения передовых технологий и привлечения инвестиций - это должно обеспечить долгосрочный рост и повышение качества жизни местного населения.

О значении стратегии и первых результатах ее реализации рассказал Глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, Стратегия вместе с Программой социально экономического развития формирует комплексный подход и принесет жителям Республики ощутимые улучшения.

Сейчас в ДНР активно развивают ключевые отрасли: промышленность, аграрный сектор, транспортную инфраструктуру. Так, на сегодняшний день обновлено более 2 тысяч километров автомобильных трасс. Параллельно ведется строительство социальной инфраструктуры.

- Вопреки всем сложностям мы строим новые школы, детские сады, внедряем цифровую медицину, развиваем спорт, - подчеркнул Денис Пушилин. - Сегодняшнее созидание - наш самый мощный ответ на террористические удары врага.

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