В ДНР делают ставку на молодежный туризм

Проекты по популяризации внутреннего туризма, поддержка инициатив и вовлечение молодежи в изучение родного края - все это формирует новую туристическую повестку ДНР. Фото: ТГ/Шимановский

Министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский принял участие в интерактивной пленарной сессии в рамках Молодежного дня Международного туристического форума «Путешествуй!». На площадке форума дали старт Всероссийской премии «Больше, чем путешествие». Прием заявок на участие в ней продлится до 15 июля - подать их можно на сайте большечемпремия.рф.

По словам Дениса Шимановского, эта премия - прекрасная возможность поддержать тех, кто помогает молодежи по-новому взглянуть на родную страну.

- Ведь именно с маленьких шагов начинается та самая, глубокая любовь к Родине, - отметил министр.

Он подчеркнул, что нередко люди ищут красоту далеко за горизонтом, не замечая настоящих сокровищ, которые находятся рядом, - в степи, у моря, в истории даже самых, на первый взгляд, неприметных городов.

- Глядя на то, как преображается наш регион, я верю, что мы на правильном пути, - заявил Шимановский.

Министр также анонсировал создание крупного молодежного центра в Мариуполе, который должен стать местом притяжения для ребят со всех уголков ДНР и одновременно центром молодежного туризма в регионе.

Тем временем на базе молодежного пространства в Харцызске уже идет подготовка амбассадоров внутреннего туризма. В рамках этой работы создан подробный путеводитель, охватывающий 64 туристических объекта Республики.

- И это только начало! - заверил Денис Шимановский.

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