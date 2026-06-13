В Волновахе вручили строителям из Ямала награды от Президента России

Ямальских строителей наградили за значительный вклад в восстановление Волновахского муниципального округа ДНР. Фото: t.me/yamalryadom

Ямальских строителей отметили за значительный вклад в восстановление Волновахского муниципального округа ДНР. Награды от имени Президента Российской Федерации им вручил представитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Юрий Хаустов. Церемония прошла в Доме молодежи в Волновахе. Об этом сообщает телеграм-канал «Ямал рядом».

Там, благодарственные письма от Президента РФ получили отделочник строительно-монтажного отдела Андрей Коваленко и механик Амхад Исаев. Их труд - часть масштабной работы подрядных организаций, которые занимаются строительством и восстановлением жилых домов и объектов социальной сферы на территории подшефного округа.

Результаты работы ямальских специалистов впечатляют. За четыре года они восстановили более 200 многоквартирных домов - это позволило улучшить жилищные условия примерно для 3 тысяч семей. Кроме того, в городах и селах округа были отремонтированы около 120 социальных объектов: школы, детские сады, больницы, а также спортивные, культурные и административные здания.

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