Армянская диаспора в Донецке сохраняет свои традиции, веру и родной язык

Армянская диаспора - это живое свидетельство того, насколько богат и многообразен Донбасс. Фото: Администрация Донецка

Армянская община, проживающая в Донецке, продолжает бережно сохранять родной язык, духовные ценности и культурные традиции своего народа. Местная национально-культурная автономия армян города делает наследие предков частью современной городской среды.

Как рассказали в администрации Донецка, культурная жизнь диаспоры остается насыщенной и разноплановой. Особое место занимает танцевальный ансамбль «Аракс»: здесь преподают народные танцы, педагоги вокала и инструменталисты обучают молодежь игре на дудуке, кларнете и саксофоне.

Важной площадкой для диалога и просвещения стали библиотеки Донецка. Ежегодно там организуют месячники армянской культуры, которые включают выставки, встречи, чтения и концерты. Дополняют эту работу международные круглые столы, где эксперты и представители общины обсуждают ключевые темы: становление диаспоры в регионе, роль церкви как центра консолидации, а также вопросы сохранения исторической памяти в современных условиях.

- Армянская диаспора - это живое свидетельство того, насколько богат и многообразен наш Донбасс. Их культура, традиции и вклад в развитие региона - это то, что делает нас сильнее, - подчеркнули в администрации Донецка.

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