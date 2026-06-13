Макеевка обновляет транспортную систему: Что ждет пассажиров и водителей

В городе пересмотрят маршрутную сеть. Фото (архив): Минтранс ДНР

Весь городской транспорт в Макеевке перешел в ведение Минтранса ДНР. Об этом сообщила во время прямого эфира временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Юлия Иванова.

По ее словам, сейчас ведется комплексная проверка всех действующих маршрутов. Специалисты анализируют пассажиропоток и оценивают их востребованность.

При этом мнения жителей будут также учтены. Если пассажиры захотят вернуть какой-либо из ранее работавших маршрутов, их пожелания будут услышаны. Администрация города готова рассмотреть такие предложения.

- Все маршруты, которые на сегодняшний день у нас есть по городу, проверяются на пассажиропоток и на их необходимость. Если вы понимаете, что, действительно, когда-то был маршрут и он очень востребован, мы проработаем этот вопрос совместно с Минтрансом, посмотрим пассажиропоток и уже в дальнейшем будем рассматривать вопрос о его восстановлении, - заявила Юлия Иванова.

Помимо пересмотра маршрутной сети, изменились и правила посадки/высадки пассажиров. Теперь водители не смогут останавливаться по требованию. Остановки будут производиться только в тех местах, которые предусмотрены утвержденной схемой движения.

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