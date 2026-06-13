«Купол Донбасса» за сутки сбил 11 беспилотников ВСУ над ДНР

Ключевую роль в нейтрализации воздушных угроз играет система «Купол Донбасса». Фото (архив): Штаб обороны ДНР

В ДНР за минувшие сутки уничтожили 11 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Штабе обороны Республики.

Там отметили, что ключевую роль в нейтрализации воздушных угроз сыграла система «Купол Донбасса». Все 11 дронов противника были своевременно выявлены и ликвидированы благодаря слаженной работе подразделений противовоздушной обороны и мобильных огневых групп.

- За прошедшие сутки над территорией ДНР системой «Купол Донбасса» нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 11 дронов противника, - говорится в сообщении.

В Штабе также обратились к жителям региона с важной просьбой: в случае обнаружения обломков беспилотников или любых взрывоопасных предметов необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам экстренных служб. Такие находки могут представлять серьезную опасность, поэтому граждан призывают не предпринимать самостоятельных действий.

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