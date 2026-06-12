«Дорожные шпаргалки» появились в центре Донецка

В Донецке стартовала необычная профилактическая акция, призванная напомнить жителям о важности соблюдения Правил дорожного движения. Фото: МВД по ДНР

В Донецке стартовала необычная профилактическая акция, призванная напомнить жителям о важности соблюдения Правил дорожного движения. В центре города прямо на асфальте нанесли специальные трафареты безопасности. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по ДНР.

В акции приняли участие госавтоинспекторы, сотрудники одной из автошкол города и ребята из команды юных инспекторов движения лицея № 124 Донецка. Совместными усилиями они разместили на оживленных участках города наглядные подсказки для водителей и пешеходов. Среди надписей - простые, но важные напоминания. По мнению организаторов, такие визуальные подсказки помогают привлечь внимание участников дорожного движения к потенциально опасным ситуациям и сформировать правильные привычки.

- В центре города появились «дорожные шпаргалки», напоминающие водителям и пешеходам простые правила: «Возьми ребенка за руку», «Сойди с велосипеда», «Сними наушники», - рассказали в МВД по ДНР.

Помимо этого, участники акции побеседовали с прохожими: они призвали горожан быть внимательнее на дорогах и неукоснительно соблюдать ПДД.

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