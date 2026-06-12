Для пенсионеров в Старомихайловке организовали доставку продуктовых наборов

Пожилым людям доставили все необходимое. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке продолжают оказывать помощь жителям бывших прифронтовых районов. На этот раз поддержку получили пенсионеры из поселка Старомихайловка, для которых организовали доставку продуктовых наборов.

Как сообщили в администрации городского округа Донецк, в реализации гуманитарной акции приняли участие сотрудники мэрии и общественники.

- В очередной раз представители администрации городского округа Донецк организовали доставку продуктовых наборов для местных жителей преклонного возраста. Гуманитарная поддержка оказана общественной организацией «Центр Развития Региона» - это важный шаг в обеспечении пожилых людей всем необходимым, - заявили там.

Напомним, ранее сообщалось, что представительницы «Женского движения Единой России» доставили гуманитарную помощь в Республиканскую клиническую больницу имени Калинина и Центральную городскую клиническую больницу №6 города Донецка. Активистки привезли необходимые для пациентов и врачей вещи.

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