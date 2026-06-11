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НовостиОбщество11 июня 2026 15:39

Сбер увеличил присутствие в ДНР, Запорожской и Херсонской областях до 30 полноформатных офисов

Сбер развивает присутствие в новых регионах страны, открывая современные отделения как в крупных городах, так и в районных центрах
Фото: пресс-служба Главы администрации городского округа Донецк

Фото: пресс-служба Главы администрации городского округа Донецк

Еще один офис открылся в Донецке по адресу: улица Валентины Терешковой, 1д. Это уже шестой офис в городе. Он предоставляет жителям и бизнесу ДНР полный спектр современных финансовых услуг, помогая решать повседневные задачи и поддерживая развитие региона.

Фото: пресс-служба Главы администрации городского округа Донецк

Фото: пресс-служба Главы администрации городского округа Донецк

Евгений Серяпин, Управляющий Головным отделением Сбербанка по Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям:

«Сегодня в ДНР, Запорожской и Херсонской областях работают уже 30 универсальных офисов. Мы последовательно укрепляем финансовую инфраструктуру исторических территорий: жителям доступны 332 банкомата и более 16 тысяч платёжных терминалов, 90% из них поддерживают оплату улыбкой. Это гарантирует клиентам современный, технологичный и надёжный уровень обслуживания».

Алексей Кулемзин, Глава администрации городского округа Донецк:

«В Кировском районе города начал работать еще один офис Сбера. Это комфортное открытое пространство, где население может получить любые банковские и экосистемные услуги. Офис является универсальным и обслуживает как физических, так и юридических лиц».