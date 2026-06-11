В Донецке возобновят движение автобусов №99 до Александровки

На линии задействуют автобус среднего класса вместимости. Фото (архив): Минтранс ДНР

В ДНР с 15 июня возобновят работу автобусного маршрута №99 «Кременец (ОП) - Александровка (ОП) - Донецк (ОП площадь Победы)». Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики.

В ведомстве отметили, что такое решение было принято после многочисленных обращений жителей и для обеспечения транспортной доступности населенных пунктов. Ранее маршрут обслуживал частный перевозчик, который без предварительного уведомления прекратил выполнять рейсы - из-за этого жители Кременца и Александровки остались без транспортного сообщения.

Теперь перевозки будет осуществлять государственный перевозчик - «Донбасская транспортная компания». На линии задействуют автобус среднего класса вместимости.

В Минтрансе подчеркнули особую социальную значимость маршрута: он проходит через прифронтовой район Донецка и остается важным связующим звеном для местных жителей.

Ознакомиться с графиком движения автобуса можно в официальном телеграм-канале Министерства транспорта ДНР.

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