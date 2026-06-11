Строительные эксперты из Подмосковья контролируют восстановление Мариуполя

Контроль помогает оперативно выявлять нарушения и следить за качеством работ. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе продолжается масштабная работа по восстановлению городской инфраструктуры, а за качеством и соблюдением технологий следят специалисты стройконтроля из Московской области. Только за май эксперты совершили более 8 тысяч выездов на строительные площадки города. Об этом сообщили в администрации Мариуполя.

В фокусе внимания специалистов находятся ключевые этапы строительных работ. Эксперты контролируют монтаж и демонтаж плит перекрытий, армирование и бетонирование монолитных участков, устройство и усиление стен, кладку кирпичных стен и перегородок из газоблока, а также монтаж лестничных маршей и балконных плит. При этом особое внимание уделяется восстановлению конструктивных элементов зданий - именно от их надежности зависит безопасность и долговечность объектов.

Как подчеркнули в администрации города, оперативный строительный контроль играет важную роль в процессе восстановления. Он помогает вовремя выявлять замечания, следить за технологиями, качеством используемых материалов и порядком работ.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На проспекте Металлургов в одном из домов приступили к чистовой отделке квартир

В мариупольском доме на проспекте Металлургов строители на стены клеят обои, монтируют натяжные потолки, а на выровненные полы укладывают линолеум (подробнее)