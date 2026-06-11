В ДНР пришкольные лагеря стали центрами спортивного и творческого роста

В Снежном летние каникулы проходят ярко и насыщенно. Фото: ЕР ДНР

В Снежном летние каникулы проходят ярко и насыщенно. Пришкольные лагеря прекратились в динамичные центры развития, где каждый день наполнен движением, командными испытаниями и творческими открытиями. Ключевую роль в этом сыграл партпроект «Детский спорт». Об этом сообщили в отделении партии «Единая Россия» в ДНР.

Программа дня выстроена так, чтобы ребенок не просто отдыхал, а активно развивался. Утро начинается с зарядки и обсуждения базовых принципов здорового образа жизни: ребята узнают, как режим, сбалансированное питание и регулярные нагрузки влияют на уровень энергии и общее самочувствие. Теория тут же подкрепляется практикой: на спортивных площадках развернулись мини-турниры по футболу и бадминтону, проходят эстафеты и игровые задания, развивающие ловкость и навыки командной работы.

Особую атмосферу создают мастер-классы от детской школы искусств. Цикл занятий по хореографии «Ритм в движении, спорт в душе» учит детей чувствовать свое тело, следить за осанкой и двигаться свободно.

В этом году спортивное настроение усиливает и республиканская акция «Спортивный Донбасс», инициированная Главой ДНР Денисом Пушилиным. Ее цель - сделать активный образ жизни нормой для каждого жителя Республики, независимо от возраста и места проживания.

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