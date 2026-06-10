В ДонГУЮ обсудили, как противодействовать терроризму и сплотить общество

В Донбасском государственном университете юстиции прошла лекция по противодействию терроризму и укреплению общественного согласия. Фото: Общество «Знание»

В Донбасском государственном университете юстиции в рамках цикла мероприятий Российского общества «Знание» прошла лекция по противодействию терроризму и укреплению общественного согласия. Мероприятие приурочили ко Дню России.

Лектор - доктор экономических наук, доцент Людмила Сапрыкина - рассказала сотрудникам вуза об угрозах, связанных с антироссийской пропагандой и попытками посеять межнациональную рознь. По ее словам, суверенитет и безопасность страны напрямую зависят от единства многонационального народа. В качестве примера сплоченности лектор привела боевое братство участников СВО, где общая цель важнее различий в национальности и вероисповедании.

Значительная часть встречи была посвящена практическим рекомендациям. Эксперт отметила важность использования объединяющей риторики в работе, поддержки молодежных инициатив (спортивных турниров, квестов, волонтерства) и культуры уважительного диалога с гражданами. Отдельное внимание уделили профилактике конфликтов через изучение культурных особенностей соседей.

- Часто конфликт рождается из элементарного незнания. Помните: вы - представитель государства, и ваше личное уважительное отношение ко всем гражданам - это самый мощный сигнал для общества, - подчеркнула лектор.

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