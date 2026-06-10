Не больше пяти крючков на удочке и никаких сетей: В ДНР сняли нерестовый запрет на ловлю рыбы

Каждый рыболов может использовать удочки с количеством крючков не более пяти на каждой или спиннинг с таким же ограничением Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР завершился нерестовый запрет на ловлю рыбы. Об этом сообщили в Донецком отделе контроля и охраны водных биологических ресурсов.

Заместитель начальника отдела Виталий Богдан напомнил жителям о правилах любительского рыболовства в регионе. Они соответствуют нормам для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна.

Теперь на водоемах общего пользования рыбакам разрешено ловить рыбу как с берега, так и с лодки. При этом действуют четкие ограничения.

- Каждый рыболов может использовать удочки с количеством крючков не более пяти на каждой или спиннинг с таким же ограничением. При этом использование сетей любого типа для ловли водных биоресурсов строго запрещено, - подчеркнул Виталий Богдан.

Кроме того, в регионе сохраняется запрет на вылов пресноводного рака - он действует до 30 июня, а затем снова вступит в силу с 20 августа по 30 сентября.

Власти предупреждают: за нарушение правил рыболовства предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.

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