В Енакиево доставили гуманитарную помощь для эвакуированных в ПВР жителей

Постояльцам пункта временного размещения в Енакиево передали крупный гуманитарный груз. Фото: ЕР ДНР

Постояльцам пункта временного размещения в Енакиево передали крупный гуманитарный груз. Инициатором акции выступило «Женское движение Единой России» из Москвы, а доставку организовали при содействии общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество». Об этом сообщили в отделении «Единой России» в ДНР.

Помощь предназначалась для жителей, эвакуированных из зоны обстрелов. В состав груза вошло все необходимое для налаживания быта: микроволновые и электрические печи, продуктовые наборы, полный комплект посуды (кастрюли, сковородки, тарелки, чашки), постельное белье, одежда и обувь, бытовая химия. Отдельно были предусмотрены средства ухода, в том числе за лежачими людьми.

Особое внимание уделили детям. Для будущих школьников передали рюкзаки со школьными принадлежностями, а для малышей - мягкие игрушки, развивающие игры и сладости.

Постояльцы ПВР искренне поблагодарили всех причастных к акции, отметив, что эта помощь - не просто вещи, а проявление настоящей заботы в непростой жизненной ситуации.

- Отдельную благодарность выражаем Ирине Елиферовой, координатору федерального партийного проекта «Женское движение Единой России» в Москве, за ее усилия в организации этой помощи, - отметили в ЕР ДНР.

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