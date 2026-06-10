В Волновахском округе ДНР ремонтируют многоквартирные дома

Мероприятия проходят в рамках плана текущего ремонта на 2026 год. Фото: Минстрой ДНР

В Волновахском округе ДНР продолжают ремонтировать фасады многоквартирных домов. Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

Как уточнили в ведомстве, мероприятия проходят в рамках плана текущего ремонта на 2026 год. Восстановлением конструктивных элементов зданий занимается бригада Волновахского филиала Единого регионального фонда по управлению многоквартирными домами ДНР.

- В настоящее время работы проводятся в поселке Новотроицкое, по улице Советской, - заявили в министерстве.

Коммунальщики уже приступили к ремонту цоколя и фасада одного из домов. В ближайших планах - обновить отмостку и привести в порядок входную группу.

Для того, чтобы обеспечить доступ к верхним частям здания, на объекте установлены строительные леса. Работы ведет бригада из пяти человек.

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