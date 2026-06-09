Команда управленцев из ДНР прошла в финал престижного конкурса «Лидеры России»

Цель конкурса - не просто выявить лучших управленцев, но и консолидировать лучшие практики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Команда управленцев из Донецкой Народной Республики прошла в финал престижного всероссийского конкурса «Лидеры России». Об этом сообщил Председатель Правительства Республики Андрей Чертков.

В состав команды вошли опытные руководители, представляющие ключевые ведомства региона: заместитель председателя Правительства ДНР Владимир Ежиков, министр имущественных и земельных отношений Яков Ходос, министр транспорта Александр Бондаренко, министр образования и науки Олег Трофимов, а также заместитель министра природных ресурсов и экологии Алексей Зиборов.

Цель конкурса - не просто выявить лучших управленцев, но и консолидировать передовые практики, усилить межведомственное взаимодействие и дать участникам возможность приобрести новые навыки. Для представителей ДНР участие в таком масштабном проекте - это шанс обменяться опытом с коллегами из других регионов и продемонстрировать собственные подходы к решению сложных задач.

Следующий этап - очная встреча сильнейших команд страны. Участников ждут непростые испытания: им предстоит разбирать сложные управленческие кейсы и решать нестандартные задачи.

- Но наши умеют работать в любых условиях, - подчеркнул Андрей Чертков. - Желаю красивой победы. Держим кулаки.

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