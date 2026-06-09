Жителей ДНР атакуют мошенники при бронировании курортного жилья

Преступники действуют по отработанной схеме Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР растет число случаев мошенничества, связанных с арендой жилья на российских курортах. Об этом предупредили в прокуратуре Республики, отметив заметный всплеск активности злоумышленников.

По данным ведомства, преступники действуют по отработанной схеме: под видом предоставления услуг по аренде жилья они пытаются завладеть не только денежными средствами граждан, но и их персональными данными.

В прокуратуре дали несколько советов, как не стать жертвой обмана.

Пользуйтесь только проверенными сервисами. При бронировании жилья отдавайте предпочтение известным и надежным платформам, у которых есть подтвержденная репутация и реальные отзывы пользователей.

Не переходите по подозрительным ссылкам. Если в сообщении или письме пришла ссылка якобы для бронирования или оплаты - не спешите ее открывать. Часто такие ссылки ведут на фишинговые сайты, созданные специально для кражи данных.

Берегите данные банковской карты. Никогда не вводите реквизиты карты на сайтах, вызывающих сомнения.

Скачивайте приложения только из официальных источников. Не устанавливайте программы для бронирования или онлайн платежей из непроверенных магазинов приложений или по ссылкам из чатов - это один из распространенных способов распространения вредоносного ПО.

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