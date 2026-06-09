В Горловке возобновили работу автобусного маршрута №25

С 9 июня в Горловке возобновили движение муниципального автобусного маршрута №25 «Автовокзал (ОП) - поселок шахты имени Гагарина (ОП)». Об этом сообщили в Министерстве транспорта ДНР.
Ранее ситуация с перевозками по этому направлению оказалась сложной: частный перевозчик, не предупредив заранее, перестал обслуживать маршрут. В результате часть жителей города осталась без транспортного сообщения.
Для оперативного решения проблемы Министерство транспорта ДНР вместе с трамвайно-троллейбусным управлением Горловки занялись вопросом восстановления перевозок. Благодаря слаженным действиям ведомств транспортное сообщение удалось вернуть.
- С сегодняшнего дня обслуживание маршрута осуществляется автобусом среднего класса, - заявили в Минтрансе ДНР.
Горожане могут ознакомиться с подробным графиком движения маршрута №25 в официальном телеграм-канале Министерства транспорта ДНР.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР растет популярность пригородных поездов
Пригородные поезда в ДНР за пять месяцев перевезли более 280 тысяч пассажиров (подробнее)