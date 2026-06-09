В Горловке возобновили работу автобусного маршрута №25

С 9 июня обслуживание маршрута осуществляется автобусом среднего класса. Фото: Минтранс ДНР

С 9 июня в Горловке возобновили движение муниципального автобусного маршрута №25 «Автовокзал (ОП) - поселок шахты имени Гагарина (ОП)». Об этом сообщили в Министерстве транспорта ДНР.

Ранее ситуация с перевозками по этому направлению оказалась сложной: частный перевозчик, не предупредив заранее, перестал обслуживать маршрут. В результате часть жителей города осталась без транспортного сообщения.

Для оперативного решения проблемы Министерство транспорта ДНР вместе с трамвайно-троллейбусным управлением Горловки занялись вопросом восстановления перевозок. Благодаря слаженным действиям ведомств транспортное сообщение удалось вернуть.

- С сегодняшнего дня обслуживание маршрута осуществляется автобусом среднего класса, - заявили в Минтрансе ДНР.

Горожане могут ознакомиться с подробным графиком движения маршрута №25 в официальном телеграм-канале Министерства транспорта ДНР.

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