В ДНР растет популярность пригородных поездов

Жители Республики активно пользуются пригородным железнодорожным сообщением. Фото: Минтранс ДНР

Жители ДНР активно пользуются пригородным железнодорожным сообщением. По данным Министерства транспорта Республики, с начала года «Донецкая железная дорога» перевезла более 280 тысяч пассажиров.

- С января по май включительно услугами пригородного железнодорожного сообщения ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» воспользовались 280,5 тысячи пассажиров. Из них 8,3 тысячи человек относятся к льготным категориям граждан, - заявили в ведомстве.

Динамика пассажиропотока остается стабильной, а в отдельные месяцы фиксируется заметный рост. Так, в мае пригородными поездами воспользовались 63,3 тысячи пассажиров, среди которых 2,1 тысячи человек - льготные категории.

Напомним, ранее в ДНР рассказали о сроках запуска ж/д сообщения между Донецком и Мариуполем. Минтранс Республики анонсировал запуск нового железнодорожного сообщения летом 2026 года.

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