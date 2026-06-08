Школьники из Донецка побывали в гостях у спасателей

Дети с большим интересом изучали спецтехнику и экипировку спасателей. Фото: max.ru/mchsdnr

Для школьников, отдыхающих в летнем лагере Донецка, организовали увлекательную экскурсию в одну из пожарных частей города. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по ДНР.

Для ребят этот день превратился в настоящее приключение. Дети с большим интересом изучали спецтехнику и экипировку спасателей. Каждому ребенку дали примерить на себя тяжелое снаряжение.

Детям наглядно показали, как важна слаженность действий в экстренных ситуациях. Параллельно с демонстрацией рабочих процессов сотрудники МЧС делились с ребятами базовыми правилами безопасности - как вести себя при пожаре, что делать в случае задымления, какие действия категорически запрещены.

Возможность примерить на себя роль спасателей вызвала у детей бурю эмоций.

- Каждый из ребят мечтал примерить шлем и боевую одежду - и мечта мгновенно исполнилась. Эта экскурсия подарила не только яркие эмоции, но и важные знания о правилах безопасности, - отметили в ГУ МЧС России по ДНР.

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