В ДНР прошел турнир по греко-римской борьбе на призы Руслана Хакимова

На ковре кипела красивая и зрелищная борьба. Фото: ТГ/Швец

В Донецке состоялся яркий спортивный праздник - республиканский турнир по греко-римской борьбе на призы заслуженного мастера спорта, чемпиона Европы и обладателя Кубка мира Руслана Хакимова. Масштабное событие прошло в рамках государственной программы «Спорт России» и акции «Спортивный Донбасс». Об этом сообщил министр спорта и туризма ДНР Максим Швец.

Руслан Хакимов, чье имя носит турнир, - легенда донецкого спорта и один из самых титулованных борцов региона. Для участников состязаний встреча с ним стала особенным событием: каждый из юных спортсменов получил возможность лично пообщаться с чемпионом, который в 2022 году встал на защиту Родины.

На ковер вышли более 180 юношей 2011-2013 годов рождения. Борьба развернулась в 14 весовых категориях.

После этого прошла церемония награждения. Кубки, медали и грамоты победителям и призерам вручал сам Руслан Хакимов.

- Уверен, этот день стал для мальчишек не только проверкой сил, но и мощным стимулом для будущих побед во славу нашего Донбасса и России! - отметил министр спорта и туризма ДНР Максим Швец.

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