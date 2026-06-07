Забайкальский край восстанавливает школу в Старобешевском округе ДНР

Сельская школа обретает новую жизнь. Фото: «ЕР» ДНР

Регион-шеф Старобешевского округа Донецкой Народной Республики - Забайкальский край восстанавливает школу в подшефном селе Марьяновка по народной программе «Единой России». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе «ЕР» в ДНР.

- Сейчас проводятся работы по обустройству отмостки, обеспечивающей защиту фундамента от атмосферных осадков и талых вод. Параллельно благоустраивают пришкольную территорию, - говорится в сообщении.

Помимо этого, строители делают внутреннюю отделку помещений, ставят двери, а также ремонтируют фасад и крышу здания. Подрядчики обещают, что школа будет соответствовать современным требованиям безопасности и эстетики.

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