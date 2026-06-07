В Горловке в результате атаки дронов ВСУ ранены три мирных жителя

Горожанам оказывают медицинскую помощь (архив) Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В Горловке в результате атаки украинских дронов ранены три мирных жителя. Об этом сегодня сообщил глава городского округа Иван Приходько.

- В результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки ранены три мирных жителя, - сказал градоначальник.

Напомним, что противник использует тактику комбинированных налетов, выбирая в качестве целей не только объекты критической инфраструктуры, но и места массового скопления мирных жителей.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотрудники СК России по ДНР доставили гумпомощь в два ПВР Харцызска

В гуманитарный груз, доставленный в Харцызск, вошли продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены и другие необходимые людям вещи (подробнее)