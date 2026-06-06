В субботу в столице ДНР установится теплая и комфортная погода. Фото: ТГ/Кулемзин

В субботу в столице ДНР установится теплая и комфортная погода. Синоптики обещают ясное небо и отсутствие осадков - идеальные условия для прогулок, поездок за город и любых летних активностей. Расскажем, какой будет погода в Донецке 6 июня 2026 года.

Температура воздуха

Дончане смогут в полной мере ощутить летнее тепло: днем температура воздуха достигнет +24-25° C. Утром будет немного прохладнее - около +16-17° C, но уже к середине дня воздух прогреется до максимальных значений. Ночью температура составит примерно +21-22 °C - очень тепло и комфортно для такой поры суток.

Осадки

Осадков не ожидается. Облачность будет минимальной, небо преимущественно ясное. Ветер - слабый, северного и северо-восточного направления, со скоростью 3-4 метра в секунду, с редкими порывами до 5-6 метров в секунду.

Атмосферное давление

Атмосферное давление останется в пределах нормы - около 746-747 миллиметров ртутного столба

Народный календарь

6 июня в народном календаре отмечается как день Симеона Столпника. В православной традиции в этот день почитают память преподобного Симеона, известного своим подвигом столпничества - он долгие годы провел в молитве и посте на вершине столпа.

Этот день предки связывали с началом активного роста трав и полевых культур. Считалось, что к этому времени нужно завершить основные посевные работы и уделить внимание уходу за всходами. Также в народе верили, что погода в этот день предсказывает характер всего лета: если день выдался ясным и теплым, то и лето будет солнечным и благоприятным для урожая.

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