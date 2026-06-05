В Селидово за месяц проложили более 3,5 километра оптоволоконных линий

В Республике продолжается масштабная работа по восстановлению и развитию телекоммуникационной инфраструктуры. Фото (архив): Минцифры ДНР

В ДНР продолжается масштабная работа по восстановлению и развитию телекоммуникационной инфраструктуры. Особое внимание при этом уделяется освобожденным территориям: так, в мае специалисты проложили в Селидово более 3,5 километра волоконно-оптических линий связи. Работы также велись в Курахово, Горняке, Украинске и других населенных пунктах.

Как отметил глава Минцифры ДНР Дмитрий Ухов, связь - это не просто технологии, а прежде всего возможность для жителей Республики оставаться на связи с близкими, получать госуслуги, оформлять документы и своевременно получать выплаты.

- Поэтому работа отрасли не останавливается ни на один день, - заявил он.

Министр добавил, что значительных результатов удалось достичь и в других направлениях. В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» республиканский оператор «Феникс» ввел в эксплуатацию 59 новых объектов связи, запустил 31 базовую станцию и модернизировал еще 71 объект.

Тем временем специалисты «Углетелекома» обеспечивали стабильную работу магистральной сети Республики, восстанавливали поврежденные линии и наращивали инфраструктуру.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Москва поможет ДНР внедрить цифровые технологии в строительную отрасль

На полях Петербуржского международного экономического форума было подписано еще одно важное соглашение (подробнее)