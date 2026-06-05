Соответствующее соглашение было подписано на полях ПМЭФ-2026. Фото: МАХ/Пушилин

Донецкая Народная Республика и Томская область заключили соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения - регионы объединят усилия в борьбе с онкологическими заболеваниями и их профилактикой. Взаимодействие будет строиться на базе Республиканского онкологического центра имени Г.В. Бондаря в Донецке и Томского областного онкологического диспансера.

Документ подписали Глава ДНР Денис Пушилин и губернатор Томской области Владимир Мазур на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2026). Как отметил Пушилин, идея партнерства возникла во время недавнего визита губернатора в ДНР - теперь она получила официальное оформление.

ДНР и Томская область подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения max.ru/PushilinDenis

Глава Республики подчеркнул, что у Томской области накоплен серьезный опыт и значительный потенциал в сфере онкологической помощи, а в ДНР сформирована обновленная материально техническая база и работают высококвалифицированные специалисты.

- Соответственно, решили объединить здесь усилия. Такая синергия точно пойдет на пользу нашим жителям, - заявил Денис Пушилин.

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