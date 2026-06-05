В Мариуполе почти 5 тысяч жителей уже проголосовали за объекты благоустройства

Горожане выбирают один из трех представленных на конкурс проектов. Фото (архив): ТГ/Кольцов

До завершения голосования за объекты благоустройства в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» осталась неделя. Жители Мариуполя могут повлиять на то, какие территории общего пользования будут благоустроены в следующем году. Об этом заявил глава города Антон Кольцов.

Он отметил, что на данный момент свои голоса уже отдали почти 5 тысяч мариупольцев. Горожане выбирают один из трех представленных на конкурс проектов.

- Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, смогут получить финансирование из федерального бюджета, - напомнил Кольцов.

Проголосовать можно на портале «Госуслуги» по указанной ссылке.

Голосование продлится до 12 июня. Власти призывают мариупольцев не оставаться в стороне и принять активное участие в формировании комфортной городской среды - каждый голос важен для определения приоритетов благоустройства.

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