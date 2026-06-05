ДНР и Ростовская область усиливают экономическое партнерство

Соглашение предусматривает совместную работу по созданию индустриальных парков, территорий опережающего развития и развитию свободной экономической зоны. Фото: t.me/krd_dnr

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2026) было подписано соглашение о сотрудничестве между Корпорацией развития Донбасса и Агентством инвестиционного развития Ростовской области. Документ закрепил намерения сторон развивать промышленную инфраструктуру и формировать благоприятные условия для привлечения инвестиций в макрорегионе.

В церемонии подписания приняли участие Глава ДНР Денис Пушилин и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Сам документ скрепили подписями генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков и директор Корпорации развития Донбасса Максим Савенко.

Соглашение охватывает широкий спектр направлений: от создания и поддержки индустриальных парков и территорий опережающего развития до развития свободной экономической зоны. Кроме того, стороны планируют совместно готовить законодательные инициативы, которые помогут эффективнее реализовывать инфраструктурные и инвестиционные проекты.

Для Корпорации развития Донбасса этот договор стал первым подобным соглашением.

- Наша цель - привлечение и сопровождение инвестпроектов в ДНР, что оказывает непосредственное влияние на рост экономики. Я думаю, благодаря подписанным соглашениям мы сможем делать это еще более качественно и эффективно, - отметил директор корпорации Максим Савенко.

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