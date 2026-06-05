Вторая жизнь для хвостатых: Как в Донецке помогают бездомным животным

За неделю с улиц города отловили 90 бездомных собак. Фото: Администрация Донецка

В Донецке продолжают спасать бездомных животных. Организация «Животные в городе» ежедневно отлавливает с улиц беспризорных собак и дает им шанс на новую, счастливую жизнь. Об этом сообщили в городской администрации.

Каждый день сотрудники приюта принимают новых подопечных. В стенах учреждения животные получают все необходимое: корм, ветеринарную помощь и заботу. Но самое важное - найти для каждого питомца любящую семью.

За последнюю неделю специалисты организации провели большую работу - отловили с улиц 90 бездомных собак. 40 животных прошли стерилизацию и вакцинацию - это важный шаг для контроля численности беспризорных животных и профилактики заболеваний. А одному «пушистику» очень повезло.

- Один питомец обрел новый дом и уже живет в любящей семье, - рассказали в мэрии.

Администрация города призывает жителей Донецка присоединиться к доброму делу. Каждый может внести вклад в спасение животных: помочь или подарить дом одному из подопечных приюта. Для этого необходимо обратиться в диспетчерскую службы «Животные в городе» по телефону: +7 949 325 38 22.

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