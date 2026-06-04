«Не только бизнес, но и ответственность»: банковская сфера помогает развитию Донбасса и Новороссии

Развитию инфраструктуры Донбасса и Новороссии уделяется большое внимание Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Развитию инфраструктуры Донбасса и Новороссии уделяется большое внимание. С начала этого года с застройщиками новых регионов было заключено соглашений на 16 млрд рублей.

Так, совокупный объем согласованных лимитов для компаний среднего и малого бизнеса в сфере жилищного строительства, реализующих проекты в регионах, на конец марта составил 67,8 млрд рублей. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) рассказал заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

По его словам, банк одним из первых начал работу на территории Донбасса и Новороссии. На начало мая число клиентов - представителей среднего и малого бизнеса, зарегистрированных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, выросло на 11%, примерно половина из них приходится на ДНР. Параллельно растет эквайринговая сеть и популярность безналичных операций. Кредитный портфель сегмента СМБ по итогам апреля вырос более чем на 65%. Офисная сеть ВТБ расширилась с 6 до 27 отделений.

«Повышение финансовой доступности в воссоединенных регионах - это не только бизнес-задача, но и социальная ответственность банка. Мы видим, как растет деловая активность, как бизнес открывает счета, развивается и реализует инвестиционные проекты», - подчеркнул Денис Бортников.