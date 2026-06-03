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НовостиОбщество3 июня 2026 14:21

Мариуполь получит более 12 млрд рублей на строительство жилых комплексов

В Мариуполе появится жилой комплекс комфорт-класса
Фото: пресс- служба ВТБ

Фото: пресс- служба ВТБ

В Донецкой Народной Республике продолжается развитие жилищной инфраструктуры. Так, в Мариуполе появится жилой комплекс комфорт-класса площадью 63,5 тыс. квадратных метров. Первая очередь включает три дома: два корпуса расположены вдоль улицы Артема, а третий, более приватный, разместился в глубине квартала. Вторая очередь дополнит ЖК пятью домами с пастельной палитрой фасадов.

Поддержку развитию жилой инфраструктуры в Мариуполе в размере более 12 млрд рублей окажет банк ВТБ. Соглашение между банком и ключевым застройщиком ДНР было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Стороны договорились о финансировании проектов жилых комплексов «Садовые кварталы» и «Дом у моря» на 258 квартир на первой линии Азовского моря.

Финансовая организация открыла девелоперу кредитную линию сроком до 31 декабря 2029 года.

«Одной из наиболее значимых задач в воссоединенных регионах остается создание обновление и расширение жилого фонда. Сотрудничество с ключевым застройщиком Республики - это наш вклад в улучшение жилой и социальной инфраструктуры и проектах, важных для дальнейшего развития региона», - рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников