В ДНР благоустроят территории дворов после ремонтов на теплотрассах

Особое внимание будет уделено территориям вблизи жилых домов. Фото (архив): Минстрой ДНР

Генеральный директор ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго» Сергей Полхов рассказал о проведении благоустройства территорий после ремонтных работ на теплотрассах. Он сообщил, что в текущем году предприятие намерено восстановить асфальтобетонное покрытие на площади более 11 тысяч квадратных метров.

Полхов пояснил, что работы по восстановлению нарушенного благоустройства ведутся с учетом ремонтных работ, что проводились ранее. В настоящее время предприятие сосредоточено на устранении последствий ремонтов, которые проходили еще в 2022 и 2023 годах.

Особое внимание будет уделено территориям вблизи жилых домов. По словам Полхова, такие участки будут восстановлены в приоритетном порядке.

Руководитель компании также отметил, что, несмотря на стремление выполнить все запланированные работы, некоторые объекты, возможно, будут перенесены на следующий год. Однако предприятие намерено поэтапно устранять все ранее возникшие проблемы, поскольку по ряду причин благоустройство не выполнялось должным образом в предыдущие годы.

- Будем стараться доделать все, - заверил Сергей Полхов.

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