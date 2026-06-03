В ФК «Шахтер» определят лучшего игрока месяца

Болельщикам предоставляется возможность выбрать победителя. Фото (архив): t.me/fcshakhterdonetsk

Пресс-служба донецкого ФК «Шахтер» сообщила о старте открытого голосования среди поклонников команды. Цель - выбрать лучшего игрока, проявившего себя в пяти последних матчах мая. Определение заслуг футболистов проводится на основе статистических данных платформы Rustat, которая анализирует показатели игроков за отчетный период.

Право претендовать на звание лучшего игрока месяца получили футболисты, принявшие участие как минимум в 50% игрового времени матчей. В списке номинантов представлены: Данил Степанов, Тимур Касимов, Георгий Махатадзе, Дмитрий Щербань, Руслан Суанов и Владимир Хозин.

Болельщикам предоставляется возможность выбрать победителя. Принять участие в голосовании и оставить свой голос можно в комментариях под официальным анонсом. Опрос продлится до 5 мая, 13:59 по московскому времени.

- Сделай свой выбор! Пиши в комментариях! - призвали болельщиков в футбольном клубе.

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